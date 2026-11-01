Şebnem Ferah Adana'da konser verdi

Şebnem Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

Sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılanan Ferah, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Hayranları da gece boyunca şarkıları sanatçıyla birlikte söyledi.

Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'nın ardından Adana'da Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda hayranlarının karşısına çıktı.

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