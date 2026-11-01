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        Şebnem Ferah Adana'da konser verdi

        Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Adana'da verdiği konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 02:22 Güncelleme:
        Şebnem Ferah Adana'da konser verdi

        Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Adana'da verdiği konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

        Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'nın ardından Adana'da Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda hayranlarının karşısına çıktı.

        Sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılanan Ferah, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Hayranları da gece boyunca şarkıları sanatçıyla birlikte söyledi.

        Şebnem Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

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