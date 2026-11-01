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        Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada

        Adana'da gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada

        Adana’da gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Yerleşke içerisinde gezinen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin yerleşkedeki gezintisi ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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