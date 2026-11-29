Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RT 355 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 01 BHB 058 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan A.Y. ile aynı araçta bulunan İ.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.