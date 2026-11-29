İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RT 355 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 01 BHB 058 plakalı otomobil çarpıştı.

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