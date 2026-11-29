Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında görev yapan Hasan Koştur'un sokak köpekleriyle kurduğu bağ görenlerin yüreğini ısıtıyor. Barınaktaki 96 köpeğe evladı gibi bakan Koştur, mesaisi dışında da hayvanlarla ilgileniyor.

Saimbeyli Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla oluşturulan barınakta köpeklerin bakım, beslenme ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor. Özellikle yayla sezonunun sona ermesiyle ilçede sokağa terk edilen hayvanların da barınağa alınmasıyla burada yaşayan köpeklerin sayısı 96’ya ulaştı.

REKLAM

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatıyla barınakta köpeklerin farklı ırk ve büyüklüklerine göre ayrı alanlarda barınabilmesi için konteyner ve bölme düzenlemesi başlatıldı. Dört gündür devam eden çalışmalarda zemin düzenlemesi de yapılırken, hayvanların daha sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşayabilmesi için yeni alanlar oluşturuluyor.

"Onlar benim çocuklarım gibi"

Barınakta üç yıldır görev yapan Hasan Koştur, hayvan sevgisinin çocukluğundan geldiğini ve bu görevi kendi isteğiyle üstlendiğini söyledi. Zamanının büyük bölümünü köpeklerle geçirdiğini belirten Koştur, hayvanlarla kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

REKLAM

"Bir sevgi gösterdiğinde dünya onların oluyor. Bir lokma ekmek verdiğinde mutlu oluyorlar. Aslında hiçbir şey istemiyorlar. Ben burada huzur buluyorum. Buraya girdikten sonra sosyal hayatım bunlardan ibaret oldu. Üşüdüğünü, burada barınamadığını hissedersem evime götürüyorum. Eşim ve çocuklarım da benimle birlikte gönüllü barınakçı oldu. Evde de ilgileniyoruz. Bunlar benim çocuklarım gibi, ben onlarla bir bütünüm."

"Başka görev verirlerse işi bırakırım"

Hayvanlara kötü davranıldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Koştur, köpeklerin kendisine duyduğu güvenin bunun en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Bu işi severek yaptığını vurgulayan Koştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Köpekleri severken seçmeye gerek yok. Küçüğünü de büyüğünü de seveceksin. Bu hayvanlara kötü davranılıyor, kameraya oynanıyor diyenlere sesleniyorum; kötü davransan bu hayvan böyle yanında durur mu? Gelsinler, burada görsünler. Bizim fotomontaja ihtiyacımız yok. Birlikte yatıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Mahmut Dal Belediye Başkanımdan istediğim ilk şey barınakta görev yapmaktı. Çünkü doğuştan içimde hayvan sevgisi var. Hayvanlara bakılacaksa neden ben olmayayım dedim. Barınak dışında başka bir görev teklif edilirse kabul etmem, işi bırakırım. Benim bir gururum, düzenim var. Çocuklarım da çalışıyor. Kendimi geçindiririm. Bu iş para için yapılmaz."