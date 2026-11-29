Adana'da düzenlenen tavla turnuvası, vatandaşları ve esnafı buluştururken, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, turnuvaya katılarak yarışmacılarla ve çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Seyhan Belediyesi tarafından tarihi Büyük Saat Çarşısı'nda düzenlenen tavla turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Seyhan Belediyesi ve paydaşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar tavla oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, tarihi çarşı esnafını da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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Akkan, etkinliğe ilişkin yaptığı konuşmada, "Tarihi Büyük Saat'in eşsiz atmosferinde, esnaf kültürümüzü ve dostluğumuzu buluşturan tavla turnuvamızı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz bu güzel etkinlikte yarışmacılarımıza bol şans diledik" dedi.