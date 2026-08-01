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        Adana'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Adana'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

        Çulluuşağı Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Halil Baz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Çalışma sonucu ekipler, Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda Baz'ın cesedini buldu.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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