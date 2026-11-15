Adana'da komşular arasında silahlı çatışma: 1'i ağır, 5 yaralı
Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Adana’da iki komşu arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda T.G., B.Ç., Y.H., M.G. ve E.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.