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        Prematüre bebekler Lara ve Muhammed Yiğit aileleriyle buluşacağı günü bekliyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da prematüre doğdukları hastanede uygulanan tedaviyle yaşama tutunan bebekler Lara ve Muhammed Yiğit, kuvözden çıkıp taburcu olacakları güne hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Prematüre bebekler Lara ve Muhammed Yiğit aileleriyle buluşacağı günü bekliyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da prematüre doğdukları hastanede uygulanan tedaviyle yaşama tutunan bebekler Lara ve Muhammed Yiğit, kuvözden çıkıp taburcu olacakları güne hazırlanıyor.

        Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Nazlı Bolat, ilk hamileliğinin 29. haftasında sancılarının başlaması üzerine eşi Semihcan Bolat tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürüldü.

        Doğuma alınan anne, 740 gram ağırlığında ve 34 santimetre boyunda kız çocuğu dünyaya getirdi. "Lara" adı verilen bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvöze alındı.

        Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorları Ferda Özlü ve Eren Topal ile hemşireler tarafından özenle bakılan bebeğe akciğer gelişimi tedavisi uygulandı.

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        Yaşam savaşını kazanan Lara, 1550 gram ve 45 santimetreye ulaştı.

        - Muhammed Yiğit'in de sağlık durumu iyi

        Sevim (26) ve Berkan Çopur (27) çiftinin ilk bebekleri Muhammed Yiğit de aynı hastanede 34 haftalıkken sezaryenle 1250 gram ve 35 santimetre dünyaya geldi.

        Sağlık sorunları nedeniyle 3 gün entübe edilen ve sonrasında kuvözde tedavisi süren bebeğin kilosu 1590 grama, boyu 42 santimetreye çıktı.

        Gelişimleri hastane personelince yakından takip edilen Lara ve Muhammed Yiğit, 2 kilograma ulaşmaları sonrası doktorların uygun görmesi halinde taburcu edilecek.

        - İki bebek de güçlü

        Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Araştırma Görevlisi Uzman Dr. Eren Topal, AA muhabirine, erken doğan bebeklerde tedavi sürecinin önemli olduğunu söyledi.

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        Lara'nın güçlü şekilde direndiğini dile getiren Topal, şöyle konuştu:

        "Bebeğimiz erken doğduğu için akciğerleri, beyni, gözleri ve diğer organları henüz gelişmemişti. Böyle bebeklere mümkün olduğunca anne karnındaki ortamı sağlamak için çabalıyoruz. Gayet güçlü bebek, adeta küçük bir savaşçı. Bu süreçte birçok badire atlattı ve hepsinden kendini kurtararak 1 kilo 550 grama ulaştı. Bebeğimiz kendi kendine solumaya başladı. Git gide büyüyecek ve iyi olacaktır."

        Topal, Muhammed Yiğit'in de doğum haftasına göre düşük kiloda dünyaya geldiğini belirterek, "Erken doğuma bağlı olarak bağırsaklarının gelişmemesi nedeniyle beslenme bozukluğu ve karaciğer yetmezliği ortaya çıktı. Bu sorunlar da yavaş yavaş düzeldi. Şu an sağlık durumu ilk günlere kıyasla iyi durumda." dedi.

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        - Annelerin yüzü gülüyor

        Lara'nın annesi Nazlı Bolat da zorlu süreci atlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Bebeğini kucaklamaya başladığını anlatan Bolat, "Çocuğumu ilk gördüğümde çok küçüktü, minicikti. O kadar güçlü bir bebek ki orada bile kendini belli ediyordu. Şu an kucağıma alabiliyorum." ifadesini kullandı.

        Muhammed Yiğit'in annesi Sevim Çopur da oğlunun sağlık çalışanlarının gayretiyle hayata tutunduğunu vurguladı.

        Hiçbir zaman inancını kaybetmediğini dile getiren Çopur, "İyi olacağına, güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Bir haftadır kucağıma alabiliyorum. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, iyi ki pes etmemişiz." sözlerini sarf etti.

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