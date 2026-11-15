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        Sanatçı Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı

        Merhum sanatçı Ferdi Tayfur 81'inci doğum gününde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Sanatçı Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı

        Merhum sanatçı Ferdi Tayfur 81'inci doğum gününde anıldı.

        Geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren 15 Kasım 1945 doğumlu ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Tayfur'un doğum günü dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

        Sarıçam Belediyesi Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde düzenlenen programda Tayfur'un hayatını konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, programda yaptığı konuşmada, müzenin kapılarını açtıkları günden itibaren Ferdi Tayfur'un hatırasını doğduğu topraklarda hep birlikte yaşattıklarını söyledi.

        Uludağ, " Ferdi Tayfur'un hatırasını doğduğu topraklarda yaşatmak liderimizin bizlere verdiği bir görevdi. 'Bir gün gitsem bile hatıran yeter' sözleriyle kendi hatıralarını ölümsüzleştiren, Adana'mızın evladı, milletimizin Ferdi babası, hemşerimiz Ferdi Tayfur'u rahmetle ve özlemle yad ediyorum." diye konuştu.

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        Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Turanbayburt (Tayfur) da böyle bir sanatçının oğlu olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek, "Ayrıca sizin gibi bir aileye de sahip olduğum için de gerçekten çok şanslıyım." dedi.

        Ferdi Tayfur'un arkadaşı ve filmlerinin yapımcılığını üstlenen Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar da Tayfur'un eşi ve benzeri bulunmaz bir insan olduğunu dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. O artık içimizde, gönlümüzde yaşayacak, tek kelimeyle eşsiz bir insandı." dedi.

        Konuşmaların ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirdiği bir konser verdi.

        Gösteri sonrası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Ferdi Tayfur portrelerinden oluşan sergi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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