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        Adana Kültür Yolu Festivali çocuk etkinlikleri ve sergilerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuk etkinlikleri ve sergiler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Adana Kültür Yolu Festivali çocuk etkinlikleri ve sergilerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuk etkinlikleri ve sergiler düzenlendi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalin 8. gününde Yaşar Kemal Kültür Merkezi, çocuklara yönelik iki farklı sahne gösterisine ev sahipliği yaptı.

        Merkezde "Elsa Çocuk Müzikali" ve "Arı Maya" oyunları sahnelendi.

        Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Merkezinde devam eden "Blue 404: Blue Not Found" sergisinde de su kıtlığı, kuraklık ve israf sorunları, sanat ve tasarım aracılığıyla gündeme taşındı.

        Dijital dünyanın "404 Not Found" hata kodundan hareketle hazırlanan projede, su kaynaklarının giderek azalmasına ilişkin görsel anlatım sunuldu. Üniversiteler ve medya kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen sergide, doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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        - Kentin sanayileşme sürecine ait görsel belgeler sergilendi

        Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi Fuaye Alanında açılan "Sunar Kartpostal Koleksiyonu: Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisinde de kentin sanayileşme sürecine ait görsel belgeler ziyaretçilere sunuldu.

        Adana İl Halk Kütüphanesinde ise Adana Metal Ahalisi Müzik ve Kültür Derneği tarafından "Adana Müzik Söyleşileri" adlı program düzenlendi. Müzik dünyasından konukların sanat yolculukları ve üretim deneyimlerinin paylaşıldığı programda, farklı müzik anlayışlarının Adana'nın kültürel kimliğiyle ilişkisi değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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