Demet Akalın Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Giriş: 15.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalin 8. gününde Demet Akalın, Merkez Park'ta sahne aldı.
Akalın, konserde aralarında "Çalkala", "Kulüp" ve "Yerinde Dur"un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Akalın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
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