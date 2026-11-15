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        Kırmızı ette vatandaş kasaba yöneldi

        ADANA'da kırmızı et fiyatlarında kasap ve marketler arasındaki fark, alışveriş tercihlerine yansıdı. Kasap esnafının yüksek market fiyatları nedeniyle rekabet edemediğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Esnafımız zam yapmamak için birbiriyle rekabet ediyor. Marketler de eti fahiş fiyatlara satıyorlar. Markette örneğin pirzola bin 750-2 bin 500 TL arasında semtten semte değişiyor. Biz bunu kasapta bin 500 liraya satıyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşlar kasaplara yönelmeye başladı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kırmızı ette vatandaş kasaba yöneldi

        ADANA'da kırmızı et fiyatlarında kasap ve marketler arasındaki fark, alışveriş tercihlerine yansıdı. Kasap esnafının yüksek market fiyatları nedeniyle rekabet edemediğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Esnafımız zam yapmamak için birbiriyle rekabet ediyor. Marketler de eti fahiş fiyatlara satıyorlar. Markette örneğin pirzola bin 750-2 bin 500 TL arasında semtten semte değişiyor. Biz bunu kasapta bin 500 liraya satıyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşlar kasaplara yönelmeye başladı" dedi.

        Beslenmede önemli protein kaynaklarından biri olan kırmızı etin fiyatı, satış noktalarına göre değişiklik gösteriyor. Kuzu eti çeşitleri kasaplarda 850 ile bin 100 TL arasında satılırken, bazı marketlerde fiyatlar bin 200 TL'den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Dana eti çeşitleri ise kasaplarda 600 ile bin 500 TL arasında değişirken, marketlerde bin TL'den başlayıp bin 600 TL'yi aşıyor. Et ve Süt Kurumu'nda da dana eti çeşitleri 400 ile 820 TL arasındaki fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar, dana eti alırken fiyat avantajı nedeniyle Et ve Süt Kurumu'nu, kuzu eti içinse kasapları tercih ediyor.

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        'ADETA BİR UÇURUM VAR'

        Kasap Ahmet Kayar, 30 yıllık esnaf olduğunu belirterek, marketlerde fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Kayar, "Kuşbaşı etin kilosu marketlerde bin 500-bin 700 TL civarındayken kasapta bu fiyat bin-bin 100 TL arasında değişiyor. Bonfile ise marketlerde 2 bin 500 TL, kasaplarda bin 700 civarında, kıyma markette bin 200 TL iken kasapta 700 TL. Market ve kasap arasında fiyat anlamında adeta bir uçurum var. Bu da ister istemez vatandaşın cebine yansıyor. O nedenle vatandaşlar genellikle biz kasapları tercih ediyor" diye konuştu.

        'MARKETLERDE AYNI LEZZETİ BULAMIYORUZ'

        Kasaptan et alan döner ustası Özgür Ekiz (40) ise "Kasapların taze günlük kesimi, lezzeti ve tezgah dizimi çok daha iyi. Ama marketlerde aynı lezzeti bulamıyoruz. Ben kasaptan hem daha hesaplı hem de daha lezzetli ve taze et alabiliyoruz" dedi. Tekstil sektöründe çalışan Ayhan Karadağ da kesim günlerinde kasaplara giderek daha uygun ve temiz ürünler satın aldığını söyleyerek, "Buralar piyasadan daha hesaplı ve günlük kesim oluyor. O nedenle genellikle kasaptan alışveriş yapıyorum. Markette et fiyatları bana pahalı geliyor" diye konuştu.

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        'KASAPLAR UYGUN FİYATLARLA HİZMET SUNUYOR'

        Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Adana'da tüm esnafımız hijyenik ve uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Kuzu kıyma 700 TL, kasap sucuk 750 TL, kuyruk yağı 400 TL, pirzola bin 100 TL, but bin 750 TL olarak satışlarımız devam ediyor. Biz marketlerle rekabet edemiyoruz. Eti fahiş fiyatlara satıyorlar. Dolayısıyla artık vatandaşlar kasaplara yönelmeye başladı. Markette örneğin pirzola bin 750-2 bin 500 TL arasında semtten semte değişiyor. Biz bunu kasapta bin 500 liraya satıyoruz. Kuzu ciğer burada bin TL ama bu markette yüzde 50 farkla bin 500-bin 700 liraya kadar satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımız bu konuyla ilgili sürekli araştırma ve yaptırımlarını sürdürüyor. Bu anlamda esnafımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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