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        Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde açılan kemoterapi ünitesi tanıtıldı

        Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde hizmete giren kemoterapi ünitesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde açılan kemoterapi ünitesi tanıtıldı

        Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde hizmete giren kemoterapi ünitesi tanıtıldı.

        Hastanede ağustosta hizmete açılan ünitenin tanıtımı için program düzenlendi.

        Programda, ünitedeki 5 poliklinikte 5 uzman hekimle günlük yaklaşık 150 hastaya muayene hizmeti sunulduğu ve 25 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandığı belirtildi.

        Üniteyi inceleyen AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve sağlık çalışanları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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