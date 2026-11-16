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        Adana'da engelliler için kahvaltı ve spor etkinliği düzenlendi

        Adana'da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan bireyler için kahvaltı ve sportif etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Adana'da engelliler için kahvaltı ve spor etkinliği düzenlendi

        Adana’da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan bireyler için kahvaltı ve sportif etkinlik düzenlendi.

        Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, merkezden hizmet alan bireyler bir araya geldi. Adana’da düzenlenen kahvaltı programının ardından katılımcılar sportif etkinliklere katıldı.

        Etkinlikle bireylerin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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