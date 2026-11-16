Adana'da günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketiliyor Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur: "Tüketilen ciğerin yarısını Gaziantep'ten karşılıyoruz"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Adana'da günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketildiğini söyledi.

Kebap denince ilk akla gelen kentlerden biri olan Adana'da ciğer tüketimi de dikkat çekiyor. Adana'da ciğer, hem il içinden hem de il dışından gelen vatandaşlar tarafından özellikle Büyük Saat'teki restoranlarda tüketiliyor. Sabahın erken saatlerinde restoranlara gelen vatandaşlar kahvaltıda ciğer yemenin keyfini yaşıyor.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte çok yoğun bir ciğer tüketimi olduğunu belirterek, "Adana'da bir günde 1 ton 200 kilo ciğer tüketimi olmaktadır. Bu tüketimin yarısı Gaziantep ilimizden karşılanırken, kalan kısmı ise Adana'daki et kombinalarından temin edilmektedir. Ciğer fiyatları kasaplarda ortalama kilosu bin 200 liraya kadar çıkmaktadır" dedi.

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Adana'da ciğer kültürünün sabaha karşı saat 05.00'te başladığını belirten Yağmur, "Özellikle cumartesi, pazar ve tatil günlerinde dışarıdan gelen misafirlere Adana'da mutlaka ciğer yedirilirken, çok tüketim olduğu için restoranlar ise ciğer bulma konusunda oldukça zorlanmaktadır" diye konuştu.

Büyük Saat'e ciğer yemeye gelen Mehmet Aksoy, aslen Şanlıurfalı olduğunu ancak İzmir'de yaşadığını dile getirerek, "Adana'ya geldim. Gelmişken işte kahvaltı yapmak gerekiyor, bunu az önce eşime anlattım. Eşim de İzmirli. Buraya kahvaltıya getirdim. Normalde kahvaltıda ciğer yemez ama burada yedi. Buradaki ambiyans farklı. İlk defa geldim Kazancılar Çarşısı'na, çok beğendim. Yüzde yüz tavsiye ederim. Bavulum bagajda, uçaktan indim, direkt buraya geldim" dedi.

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Ciğer yemeye gelen Mustafa Erkuş ise, "Gece 03.00'te yola çıktık, Ankara'dan geldik. Sabah burada ciğer ve Adana kebap yiyoruz. Herkesi bekleriz, sokak çok güzel. Ankara'da böyle bir yer yok. Ankaralıları buraya bekleriz" şeklinde konuştu.

Kızının hiç et yemediğini, ilk kez Adana'da et yediğini anlatan Beyza Yavuztürk de "Büyük bir sabırsızlıkla geldik ve ilk buraya uğradık. Sırada bekleyenler var. İlk tercihimiz zaten burasıydı, hiçbir yere uğramadık. Et yemeyen bile yer yani, o kadar güzel" dedi.