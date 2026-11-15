Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Geçer: "D-400 4 farklı seviyeli kavşağa kavuşacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Mevcut projelerimize devam ediyoruz. D 400 üzerindeki farklı seviyeli kavşağı bitirdik, ikincisini Asri Mezarlık önünde yapıyoruz. Bir sonrakini Mobilyacılar Sitesi önünde yine D 400 üzerinde yapacağız. 4 farklı seviyeli kavşak projesini bitirdiğimizde, D 400 üzerinde Mobilyacılar Sitesi önünden Şakirpaşa'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. Öğretmenler Bulvarı'nda yapacağımız çalışmayla, D 400'den Turgut Özal Bulvarı'na kadar, Medline Kavşağı'na kadar olan bölümü ciddi anlamda rahatlatıyoruz" dedi.

Geçer, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi'nde halkla bir araya geldi, sorunları ve istekleri dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı. Beyceli Mahallesi'nde halkla buluşan Geçer; vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinleyip, belediyenin yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi verdi. Geçer, "Buruk Mezarlığı'nın bulunduğu alanda Zembilci Bulvarı çalışması yaptık. Buruk Mezarlığı'nın oradaki hattı da rahatlatacağız. TOKİ'lerin bulunduğu bölgelerde ulaşım ihtiyacının yoğunlaşması nedeniyle bir yol daha yapıp trafiği rahatlatacağız" dedi.

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Yeni yollarla trafiği rahatlatmak için çalıştıklarını ama ulaşım sorununu büyük oranda çözmenin yolunun toplu taşıma ile olacağını anlatan Geçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyaya baktığınızda bunun çözüm yolu metro. Metro 2. Etap çalışmamızı geliştirdik ve buna başlamak lazım. Şehir Hastanesi'ne günde 50 bin vatandaş gidiyor. Çukurova Üniversitesi'nde 50 bin öğrencimiz var. Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 bine yakın nüfus var. Sabahları otobanda büyük sorun yaşanıyor. Bunu çözmenin yolu metro. Proje hazır ve kaynak sorunu çözülür çözülmez başlayacağız."

Geçer, "Mevcut projelerimize devam ediyoruz. D 400 üzerindeki farklı seviyeli kavşağı bitirdik, ikincisini Asri Mezarlık önünde yapıyoruz. Bir sonrakini Mobilyacılar Sitesi önünde yine D 400 üzerinde yapacağız. 4 farklı seviyeli kavşak projesini bitirdiğimizde, D 400 üzerinde Mobilyacılar Sitesi önünden Şakirpaşa'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. Öğretmenler Bulvarı'nda yapacağımız çalışmayla, D 400'den Turgut Özal Bulvarı'na kadar, Medline Kavşağı'na kadar olan bölümü ciddi anlamda rahatlatıyoruz" dedi.

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Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesiyle ilgili bilgi veren Geçer, proje tamamlandığında 4 ilçenin su probleminin çözüleceğini açıkladı. Bu büyük projenin sonuna gelindiğini bildiren Geçer, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Sarıçam'da su problemi yaşayan köylerin su sorununun böylece çözüleceğini kaydetti.

Adana'da bir temizlik sorunu olduğunu ve bu sorunun hep birlikte çözülebileceğini belirten Geçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumlar tek tek temizlik sorununu çözemez. Temizlik sorunu, sinek problemini de beraberinde getiriyor. Herkes kendi bulunduğu alanı temiz tutmalı ve çevresini de kontrol etmeli. Çöp konteynerleri, çöp kutuları kullanılmalı, çöpler gelişigüzel yerlere atılmamalı. Temizlikle ilgili çalışmalarımız yoğun ama halkımızın katkısı ve desteği çok önemli. Daha yaşanabilir ve temiz bir Adana, çocuklarımızın geleceği için önemli. Sokaklar, parklar, caddeler, göl ve nehir kıyılarındaki mesire alanları halkımızındır ve temiz kalması için hep birlikte çaba göstermeliyiz.

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Sivrisinekle mücadelenin larva aşamasında yapılmasının önemine değinen Geçer, temizliğin bu mücadelede çok etkili olacağını anlattı.

Beyceli Mahalle Muhtarı Hakkı Şimşek, mahalleye ve ilçeye hizmetlerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.