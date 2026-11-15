Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri AOSB Başkanı Sütçü: "Kimya sektörü katma değerli üretiminin anahtarı"

        AOSB Başkanı Sütçü: "Kimya sektörü katma değerli üretiminin anahtarı"

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütçü, kimya sektörünün sanayinin gelişimi, üretim çeşitliliği ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, Kimya sanayisinin yalnızca kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        AOSB Başkanı Sütçü: "Kimya sektörü katma değerli üretiminin anahtarı"

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütçü, kimya sektörünün sanayinin gelişimi, üretim çeşitliliği ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, Kimya sanayisinin yalnızca kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sanayici İlişkileri Komitesi koordinasyonunda düzenlenen Kimya ve Kimya Mineralleri Üretimi Sektör Toplantısı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kimya sektörünün mevcut durumu, bölgenin yatırım potansiyeli, devam eden projeler ve geleceğe yönelik stratejik fırsatlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda bir konuşma yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kimya sektörünün sanayinin gelişimi, üretim çeşitliliği ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Kimya sanayisinin yalnızca kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirten Sütcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

        REKLAM

        "Kimya sektörü, sanayinin hemen her alanına girdi sağlayan, üretim zincirinin en önemli halkalarından biridir. Bu nedenle kimya sanayisinin gelişmesi, yalnızca sektörün kendi büyümesi değil, ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması anlamına geliyor. Adana, güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve mevcut üretim ekosistemiyle kimya sektöründe önemli bir merkez olma potansiyeline sahip. Özellikle Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, bu potansiyelin daha ileri taşınması açısından stratejik bir fırsat sunuyor. Bu yatırım vizyonunun, Adana’nın yanı sıra ülkemizin sanayi ve ihracat hedeflerine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildiği, sektörün sorunlarının ve fırsatlarının ortak akılla değerlendirildiği bu tür toplantıları son derece kıymetli buluyoruz. Amacımız, sektörlerimizin gelişimini desteklemek, yeni yatırımların önünü açmak ve sanayicilerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek."

        REKLAM

        Toplantı, sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırmızı ette vatandaş kasaba yöneldi
        Kırmızı ette vatandaş kasaba yöneldi
        Feke sonbaharda rengarenk Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesinde...
        Feke sonbaharda rengarenk Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesinde...
        Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
        Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
        Adana'da komşular arasında silahlı çatışma: 1'i ağır, 5 yaralı
        Adana'da komşular arasında silahlı çatışma: 1'i ağır, 5 yaralı
        Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Adana'da bıçaklanan kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor
        Adana'da bıçaklanan kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor