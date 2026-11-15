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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Feke sonbaharda rengarenk Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlarına dönerek kendine hayran bıraktı

        Feke sonbaharda rengarenk Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlarına dönerek kendine hayran bıraktı

        Adana'nın yüzde 80'i ormanlarla kaplı Feke ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda yeşil rengin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlara bıraktığı manzara dronla görüntülenirken, ilçenin doğal güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Feke sonbaharda rengarenk Adana'nın yüzde 80'i ormanla kaplı Feke ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlarına dönerek kendine hayran bıraktı

        Adana'nın yüzde 80'i ormanlarla kaplı Feke ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda yeşil rengin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlara bıraktığı manzara dronla görüntülenirken, ilçenin doğal güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

        Adana'nın kuzey ilçelerinden biri olan Feke sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Yüzde 80'i ormanla kaplı olan ilçede geniş orman örtüsü üzerinde oluşan renk geçişleri, yüksek kesimlerdeki manzaralarla birleşince adeta açık hava tablosunu andırdı. Dronla kaydedilen görüntülerde, ormanların arasından uzanan yollar, yerleşim alanları ve doğanın sonbahar renkleri izleyenlere görsel şölen sundu. Ağaçlar sonbaharla birlikte, yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlara geçti.

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        Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, doğa tutkunlarını, "Biz buradayız, siz neredesiniz" sloganıyla ilçeye davet etti.

        İlçede her bölgesinin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Özen, özellikle doğa yürüyüşü, trekking, kamp ve offroad tutkunlarını Feke'ye davet etti.

        Gürümze bölgesinden doğa tutkunlarına seslenen Özen, "Feke'nin Gürümze bölgesinden sesleniyorum. Feke'nin her yeri ayrı bir güzelliğe bürünmüş durumda. Gürümze ayrı bir güzel. Doğal kaynak sularının eşlik ettiği doğada adeta bir şölen yaşanıyor. Ben buraya hep 'yeşil deniz' diyorum. Doğanın en güzel alanları burada. Sonbaharın bu renklerini sadece bir ay boyunca görebiliyoruz. Tüm kampçılarımızı, offroad tutkunlarını ve doğayla buluşmak isteyen herkesi bu mevsimde ilçemize davet ediyoruz. Biz buradayız, siz neredesiniz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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