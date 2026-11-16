Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 13 yaşında evlendirildi, 4 çocuğuyla hayata tutundu, şimdi tek isteği evlatlarının okuması Şiddetten kaçtı, 4 çocuğuyla yeni hayat kurdu ama evlatlarını okula gönderemedi

        13 yaşında evlendirildi, 4 çocuğuyla hayata tutundu, şimdi tek isteği evlatlarının okuması Şiddetten kaçtı, 4 çocuğuyla yeni hayat kurdu ama evlatlarını okula gönderemedi

        Suriye'de 13 yaşındayken evlendirilen ve daha sonra Türkiye'ye gelen, yıllarca eşinden şiddet gördükten sonrada dört çocuğuyla yeni bir hayat kuran 28 yaşındaki Şirin Avdi, evlatlarının eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca çadırlarda yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen genç anne, bu kez de oturduğu evin adresinde başkası kayıtlı olduğundan kayıt yaptıramıyor. Tek isteği dört evladının eğitim alması olan anne, yetkililerden yardım bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        13 yaşında evlendirildi, 4 çocuğuyla hayata tutundu, şimdi tek isteği evlatlarının okuması Şiddetten kaçtı, 4 çocuğuyla yeni hayat kurdu ama evlatlarını okula gönderemedi

        Suriye'de 13 yaşındayken evlendirilen ve daha sonra Türkiye'ye gelen, yıllarca eşinden şiddet gördükten sonrada dört çocuğuyla yeni bir hayat kuran 28 yaşındaki Şirin Avdi, evlatlarının eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca çadırlarda yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen genç anne, bu kez de oturduğu evin adresinde başkası kayıtlı olduğundan kayıt yaptıramıyor. Tek isteği dört evladının eğitim alması olan anne, yetkililerden yardım bekliyor.

        Suriye'nin Halep kentinde 13 yaşında evlendirilen ve 15 yıl önce eşi İ.H. ile birlikte Adana'ya gelen Şirin Avdi, 4 çocuk dünyaya getirdi. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklar ailenin tarım işçiliği yapıp çadırda yaşaması nedeniyle hiç okula gitmedi.

        REKLAM

        Ayrıca çiftin evliliklerinde yaşanan şiddet, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. Bir tartışma sırasında eşinin su bardağıyla eline vurması sonucu eli parçalanan ve damarları yırtılan Avdi, sırtına fırlatılan bardak nedeniyle de yaralandı.

        Yaşadığı şiddetin ardından çocuklarıyla birlikte hayatını yeniden kurmaya karar veren Avdi, 3 yıl önce eşinden ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte bir dönem yine çadırda kalmak zorunda kalan genç kadın, daha sonra merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde ev tutarak hayata tutunmaya çalıştı. Ancak eşinin zaman zaman kaldığı eve gelerek kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü ileri süren Avdi, tüm zorluklara rağmen geri adım atmadı.

        REKLAM

        En büyük yarası çocuklarının okula gidememesi

        Geçimini tarım işçiliği yaparak sağlayan Şirin Avdi, en büyüğü 13, en küçüğü ise 8 yaşında olan evlatları için gün boyu çalışıyor. Ancak çalıştığı için okul dönemlerindeki kayıtlarda evlatlarını okula gönderemeyen genç kadın, daha sonra kayıt için gittiğinde adresinde başka birisi oturduğu gözüktüğünden adres beyanı alamayınca yine evlatlarını okula kayıt ettiremedi. Bulundukları adreste kendilerinden başka kimsenin olmadığını söyleyen ve adres kaydındaki bu durumun düzeltilmesi için çaba harcayan genç kadın, eğitim hayatından mahrum kalan evlatlarının geleceği için yetkililerden yardım bekliyor.

        REKLAM

        "Ben cahil kaldım, onlar kalmasın"

        Çocuklarının okuyarak kendisinden daha iyi bir hayat kurmasını isteyen anne Avdi, yaşadığı çaresizliği İHA'ya anlattı. "Eşimden çok şiddet gördüm. Su bardağıyla elimi parçaladı, 3 damarım yırtıldı. Elimde iz kaldı" diyen Avdi, "Çadırda kalıyordum, okula çocuklarımı gönderemedim. Onlar için ev tuttum şu anda da adresimizde birisi oturuyor gözüküyor o nedenle kayıt yaptıramıyorum. Ben cahil kaldım, onlar benim gibi cahil kalmasın istiyorum. Onların okumasını istiyorum. Tek isteğim çocuklarımın okula gitmesi. Suriye'ye de dönmeyi düşündüm ancak Türkiye çok güzel bir ülke, evlatlarımın burada okumasını istiyorum" dedi.

        REKLAM

        Yaşıtları 7. sınıfa giden Muhammed H. (13) ise "Benim bütün arkadaşlarım okula gidiyor ancak biz kardeşlerimizle okula gitmiyoruz. Ben de okumak istiyorum. Arkadaşlarımı okula giderken görünce çok üzülüyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Adana'da günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketiliyor Adana Kasaplar Odası Ba...
        Adana'da günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketiliyor Adana Kasaplar Odası Ba...
        Sanatçı Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı
        Sanatçı Ferdi Tayfur doğum gününde Adana'da anıldı
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çömlek atölyesi düzenlendi
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çömlek atölyesi düzenlendi
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Adana 5. Olağan İl Kongresi'n...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Adana 5. Olağan İl Kongresi'n...
        Adana Kültür Yolu Festivali çocuk etkinlikleri ve sergilerle devam etti
        Adana Kültür Yolu Festivali çocuk etkinlikleri ve sergilerle devam etti
        Komşuları doğum gününde Ferdi Tayfur'u anlattı
        Komşuları doğum gününde Ferdi Tayfur'u anlattı