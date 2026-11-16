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        Trafikte tartıştıkları sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

        ADANA'da trafikte çıkan tartışmada araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Trafikte tartıştıkları sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

        ADANA'da trafikte çıkan tartışmada araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada araçtan inen sürücü ve arkadaşları, direksiyon başındaki otomobil sürücüsüne kamp sandalyesi ve sopayla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kişiler otomobile tekme atarak zarar verdi. Sürücünün otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmasıyla gerginlik son buldu. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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