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        Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 02:23 Güncelleme:
        Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Gültepe Mahallesi'ndeki sitede komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan T.G, B.Ç, Y.H, M.G. ve E.Ş, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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