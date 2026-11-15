Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Giriş: 15.11.2026 - 02:23 Güncelleme:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'ndeki sitede komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan T.G, B.Ç, Y.H, M.G. ve E.Ş, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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