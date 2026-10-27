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        Adana'da meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

        Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Umut Bir Yaşam Projesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Adana'da meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

        Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Umut Bir Yaşam Projesi" etkinliği düzenlendi.

        Adana Kalkınma Programı kapsamında, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Seyhan Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, programda yaptığı konuşmada, Adana Kalkınma Programı kapsamında sağlık alanındaki ilk çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kadın sağlığının toplum için önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Bu faaliyetin başarılı olmasını temenni ediyorum. Çünkü kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin ve eşlerimizin sağlıklı olması bizler açısından da çok önem arz ediyor." dedi.

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        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Emine Aygül Yeni de her yıl dünyada 2,3 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirtti.

        Türkiye'de her yıl 26 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Aygül, kanserle mücadele kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekti.

        Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çiğdem Erhan da erken teşhisle tüm hastalara umut olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Programda, Uzman Dr. Yasemin Aydınalp Camadan ve Dr. Efe Ulaş İltemiş de kanser taramaları ve tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Etkinliğe, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, sağlık çalışanları ve meme kanserini yenen kadınlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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