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        Adana'da minibüs şoförünü bıçaklayan baba ve oğluna hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, minibüs şoförünün kavgada bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili yargılanan baba "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, oğlu ise 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Adana'da minibüs şoförünü bıçaklayan baba ve oğluna hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, minibüs şoförünün kavgada bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili yargılanan baba "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, oğlu ise 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman T. (54) ve oğlu Taşkın T. (26) ile müşteki Levent Y. (39) katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 8 Haziran 2023'te Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde minibüs şoförü Levent Y. ile Süleyman T. ve oğlu Taşkın T. arasında kavga çıktığını belirtti.

        Kavgada baba ve oğlunun Levent Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtıklarını anlatan savcı, suç işleme kastı ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Süleyman T, olay günü iş yerinde bulunduğu sırada sokakta oğlunun kavga ettiğine dair sesler duyduğunu belirterek, "Sokağa çıktığımda Taşkın ile minibüs şoförü olan müşteki kavga ediyordu. Müşteki oğluma çok ağır şekilde küfürler ediyordu. Kendisine engel olmaya çalıştım. Müştekinin elinde bir cisim gördüm. Bu sırada yanımda bulunan bıçağı hedef gözetmeksizin salladım. Levent Y'yi öldürme amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Sanık Taşkın T. de kavgayı müştekinin başlattığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Kavgada bıçakla yaralanan müşteki Levent Y. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Süleyman T'yi 14 yıl, Taşkın T'yi ise 11 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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