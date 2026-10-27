Adana'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı’nda meydana geldi. Mert Aydın (33) plakası öğrenilemeyen kullandığı Mercedes marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mert Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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