Adana'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 27.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Aydın (33) idaresindeki otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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