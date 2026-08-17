Adana'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 17.08.2026 - 09:01 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde A.A'nın kullandığı 80 LA 375 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 01 BBB 953 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan B.K. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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