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        Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünün Seyhan ilçesindeki ayağında bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Yangın, kısa sürede ayağın altındaki ahşap kameriyeye de sıçrayarak büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kameriye tamamen yanarken köprüde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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