Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünün Seyhan ilçesindeki ayağında bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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