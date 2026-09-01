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        Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor

        Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar belediye ekiplerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor

        Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar belediye ekiplerince temizleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde yaz döneminde artan kirliliğin giderilmesi için çalışmalara devam etti.

        Göl yüzeyinde yosun toplama gemisiyle temizlik yapan ekipler, atıkları bölgeden uzaklaştırıyor.

        Dronla görüntülenen çalışmalar, belirli aralıklarla sürüyor.

        - "Buradan günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz"

        Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürü Tamer Leba, AA muhabirine, Seyhan Baraj Gölü'nün birçok canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

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        Hava sıcaklığının yükselmesiyle yoğunlaşan yosunları temizlerken hassas davrandıklarını belirten Leba, "Genelde kopan, su akışını engelleyen ve su kalitesini sekteye uğratan yosun kümelerini topluyoruz. Pet şişeler, evsel atıklar gibi katı atıkları da topluyoruz. Buradan katı atıklarla beraber günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz." dedi.

        Leba, herkesin gölün temizliğini korumaya katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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