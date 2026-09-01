Adana'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Adana'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 01.09.2026 - 13:43 Güncelleme:
Adana'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ercan Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ