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        Adana'da silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Adana'da silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti.

        Yavuzlar Mahallesi'nde Hasan Efe G. (20), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y.'ye tabancayla ateş etti.

        Bu sırada olay yerinden geçen Selahattin Onmaz'a (19) kurşun isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Onmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


        Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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