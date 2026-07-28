Adana'da silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti.



Yavuzlar Mahallesi'nde Hasan Efe G. (20), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ile B.Y.'ye tabancayla ateş etti.



Bu sırada olay yerinden geçen Selahattin Onmaz'a (19) kurşun isabet etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Onmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

