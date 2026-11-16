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        Adana'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Adana'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla yurt genelinde dün başlatılan uygulama kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda denetim yaptı.

        Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, takılı lastiklerin diş derinliklerini inceledi.

        Sürücüleri kış lastiği takmaları, yolcuları da emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirme yaptı.

        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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