Adana'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Adana'da şehirler arası yolcu taşıyan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla yurt genelinde dün başlatılan uygulama kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda denetim yaptı.
Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, takılı lastiklerin diş derinliklerini inceledi.
Sürücüleri kış lastiği takmaları, yolcuları da emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirme yaptı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.
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