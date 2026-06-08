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        Depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın sanıklarına verilen 15'şer yıl hapis hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 63 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin davada 3 sanığa verilen 15'şer yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın sanıklarına verilen 15'şer yıl hapis hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 63 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin davada 3 sanığa verilen 15'şer yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'şer yıl hapse çarptırılmasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Daire, mahkemenin hükmünü, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

        Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmakla sanıkların istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

        Öte yandan Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar B.B. ve O.B. hakkındaki hükmün bozulması talebiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.


        Başsavcılığın temyiz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

        "Sonradan alınan bilirkişi raporunun yeni delil niteliğinde olmadığı halde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesinde yer alan 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz' hükmü dikkate alınmaksızın; sanıklar hakkında verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair kararın ardından yeni bir delil elde edilmeden, hatalı şekilde bu kararın kaldırılması suretiyle kamu davası açıldığı ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yargılamaya devamla sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir. Duruşmada dinlenen kurtarma ekibi çalışanları ve katılanların beyanları da dikkate alındığında, binanın yıkılış şekli ve enkazdaki gözlemlerinin de değerlendirilmesi gerektiği, sanıkların kusur oranının tespiti için dosyada mevcut bilirkişi ve uzman görüşlerindeki çelişkiyi açıklayıcı nitelikte yeni bir rapor alınmasının gerekliliğinin gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın bozulması talebiyle arz olunur."

        - Binada 63 kişi yaşamını yitirmişti

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile zemin kattaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. tutuklanmıştı. 7. Ağır Ceza Mahkemesince "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'şer yıl hapis cezasına çarptırılan 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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