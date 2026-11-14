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        Evinin önünde 8 bıçak darbesiyle yaralanan Nursel: Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum

        ADANA'da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'i (28), evinin önünde sarıldıktan sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S. (28) hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saldırının ardından konuşan Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum" dedi. Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in evinin önünde bekledi. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer'e önce sarıldı ardından da 8 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer'e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Evinin önünde 8 bıçak darbesiyle yaralanan Nursel: Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum

        ADANA’da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’i (28), evinin önünde sarıldıktan sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S. (28) hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saldırının ardından konuşan Sezer, “En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum" dedi. Olay, 8 Haziran’da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer’in evinin önünde bekledi. Şüpheli, eve geldiğini gördüğü Sezer’e önce sarıldı ardından da 8 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer’e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

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        ‘EVİNİN ORAYA GİRİP BEKLEMEYE BAŞLADIM'

        Olayın ardından şüpheli Ramazan S. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Kendisine platonik olarak aşığım, bir haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İLK DURUŞMA 17 KASIM’DA

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        Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, 17 Kasım’da Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan sanık, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmak üzere Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

        ‘EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM’

        Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Nurseli Sezer, "Boynumdan, akciğerimden, başımdan, omzumdan ve kolumdan bıçakladı. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı çoktan ölmüş olurdum" ifadelerini kullandı.

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        'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

        Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye’nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu.

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        'HALA KORKUYORUM'

        Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının devam ettiğini ifade eden Sezer, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Halen çok korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum" dedi.

        Nurseli Sezer’in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın en ağır cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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