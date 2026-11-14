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        Ölümle burun buruna gelip 8 bıçak darbesiyle hayata tutunan Nurseli: "En ağır cezayı almasını istiyorum"

        Adana'da evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Nurseli Sezer (27), ölümden dönerken o anlar ise saniye saniye görüntülendi. Vücuduna isabet eden 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve entübe olup ölümden dönen genç kadın, yaklaşan duruşma öncesi adaletin yerini bulmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Ölümle burun buruna gelip 8 bıçak darbesiyle hayata tutunan Nurseli: "En ağır cezayı almasını istiyorum"

        Adana'da evinin önünde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Nurseli Sezer (27), ölümden dönerken o anlar ise saniye saniye görüntülendi. Vücuduna isabet eden 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve entübe olup ölümden dönen genç kadın, yaklaşan duruşma öncesi adaletin yerini bulmasını istedi.

        Olay, geçtiğimiz 8 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in evinin önünde pusuya yattı. Genç kadının eve geldiğini gören saldırgan, Nurseli'ye önce sarıldı ardından da yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçaklayıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Boynundan, kafasından, akciğerinden, omzundan ve kolundan bıçaklanan genç kadına ilk müdahale komşusu doktor tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

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        2 gün entübe olmak üzere toplam 10 gün hastanede kalan Nurseli Sezer, daha sonra taburcu oldu.

        "Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım"

        Bu sırada saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi olayın ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, "Ben kendisine platonik olarak aşığım, kendisini 1 haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.

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        Saldırgan, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İddianame hazırlandı, duruşa 17 Kasım'da

        Öte yandan, Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezasıyla dava açıldı. Saldırgan, 17 Kasım'da Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

        Duruşma öncesi gazetecilere konuşan Nurseli Sezer, olay anını anlatarak, "Boynumdan, akciğerimden, kafamdan, omzumdan ve kolumdan yaralandım. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı ben çoktan ölmüş olurdum" ifadelerini kullandı.

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        Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama ben onu hiç tanımıyorum. Ben onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. Ben evime giderken olay oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek karar kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum" dedi.

        Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının halen devam ettiğini anlatan Sezer, "En ağır cezayı almasını hem kendim hem de tüm kadınlar için istiyorum. Ben halen korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmekte istemiyorum" diye konuştu.

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        Genç kadının avukatı Yelda Yurt Aslan ise saldırganın en ağır cezayı alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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