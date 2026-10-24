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        Kadın muhtar mahallelinin hem derdini dinliyor hem terziliğini yapıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Muhtarı Nazife Tuzlar Elaldı, mahallelinin sorunlarıyla ilgilenmesinin yanı sıra terzilik mesleğini de sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Kadın muhtar mahallelinin hem derdini dinliyor hem terziliğini yapıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Muhtarı Nazife Tuzlar Elaldı, mahallelinin sorunlarıyla ilgilenmesinin yanı sıra terzilik mesleğini de sürdürüyor.

        Elaldı, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla katıldığı kurslarda terziliği öğrenip, 2006'da mahallesinde kendi iş yerini açarak esnaflığa başladı.

        Terzilik yaparken mahalle sakinleriyle de yakın ilişkiler kuran Elaldı, yaşadığı yere daha fazla katkı sağlamak amacıyla muhtar adayı olmaya karar verdi.

        Elaldı, 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallelinin desteğiyle erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

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        Gündüzleri mahalle sakinlerinin dertlerini dinleyen, taleplerine çözüm bulmaya çalışan Elaldı, akşamları da iş yerinde dikiş makinesinin başına geçerek mesleğini sürdürüyor.

        - "Görevimi severek yapıyorum"

        Nazife Tuzlar Elaldı, AA muhabirine muhtarlık görevini ve mesleğini titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

        Mahalle sakinleriyle yıllar içinde kurduğu iletişimin muhtarlık görevine yönelmesinde etkili olduğunu anlatan Elaldı, "Bir çocuğu sevindirmek ve insanlara faydalı olmak için muhtar oldum. Görevimi severek yapıyorum." dedi.

        Elaldı, terziliğin kendisine hem mesleki deneyim kazandırdığını hem de mahalle sakinlerini daha yakından tanımasına imkan sağladığını ifade etti.

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        Terzilik mesleğini yürütürken mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarıyla da ilgilendiğini anlatan Elaldı, "Muhtarlıktan artakalan zamanımda terziliğe devam ediyorum. Terzilik benim altın bileziğim. Hem terziliğimi yapıyorum hem de vatandaşlarımızın sorunlarını da orada dinlemeye devam ediyorum." diye konuştu.

        Elaldı, terzilik ve muhtarlığın farklı sorumlulukları bulunsa da iki görevini de aksatmadan yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

        Dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü anlatan Nazife Tuzlar Elaldı, şunları kaydetti:

        "Mahallemde hem muhtarlık hem terzilik hem de annelik yapıyorum. Muhtarlığımı meslek olarak görmüyorum, gönülden yapıyorum. Muhtarlık gönül işidir. Benim fıtratımda insanlara yardım etmek var. Bir insana dokunmak, bir çocuğun başını okşamak haz duyduğum bir şey. Hayır çarşısı kurdum. Zenginden alıp fakire veriyoruz. Dokunmadığımız ihtiyaç sahibi çocuk kalmadı. Bir kalbe dokunmak beni çok mutlu ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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