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        Adana'da tartıştıkları kişiyi otomobil bagajına koyup kaçırdılar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Adana'da tartıştıkları kişiyi otomobil bagajına koyup kaçırdılar (2)

        BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİ EVE GÖTÜRMÜŞ

        Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, bagaja konulan kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. Borçları nedeniyle bir süredir eve gitmediği belirtilen N.Y.'nin, yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konularak eve götürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan baba, kardeş ve kuzen gözaltına alınırken, N.Y.'nin şikayetçi olmadığı kaydedildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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