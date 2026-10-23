Adana'da tartıştıkları kişiyi otomobil bagajına koyup kaçırdılar (2)
BABASI, KARDEŞİ VE KUZENİ EVE GÖTÜRMÜŞ
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, bagaja konulan kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. Borçları nedeniyle bir süredir eve gitmediği belirtilen N.Y.'nin, yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konularak eve götürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan baba, kardeş ve kuzen gözaltına alınırken, N.Y.'nin şikayetçi olmadığı kaydedildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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