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        Kurgulanmış kaza vurgununda 58 tutuklama

        Adana merkezli 7 ilde, kurgulanmış trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Kurgulanmış kaza vurgununda 58 tutuklama

        Adana merkezli 7 ilde, kurgulanmış trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 20222026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği tespit edildi.

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        MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesiyle şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.

        20 Ekim'de Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 84 şüpheli ile cezaevinde bulunan 2 kişinin adli işlemleri sonucunda toplam 58 kişi tutuklanırken, 28 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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