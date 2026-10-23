Adana'da "Kurutulmuş Meyve ve Sebze Atölyesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi
Adana'da, Türk Kızılay tarafından Şenlendirme Projesi kapsamında hayata geçirilen "Kurutulmuş Meyve ve Sebze Atölyesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Adana'da, Türk Kızılay tarafından Şenlendirme Projesi kapsamında hayata geçirilen "Kurutulmuş Meyve ve Sebze Atölyesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk Kızılay Çukurova Şubesi'nde açılacak atölyeyle ilgili bilgi verildi.
Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, toplantıda, ihtiyaç sahiplerinin ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Türk Kızılay yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Koç da projeye ilişkin sunum yaptı.
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