Türk Kızılay yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Koç da projeye ilişkin sunum yaptı.

Adana'da, Türk Kızılay tarafından Şenlendirme Projesi kapsamında hayata geçirilen "Kurutulmuş Meyve ve Sebze Atölyesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

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