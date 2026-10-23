Adana'da PTT'den müşterisine 186. kuruluş yıl dönümü hediyesi

PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür eden Bolat, kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.

PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, Bolat'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.

PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Hüseyin Bolat'ın, işlemler için sıra fişi alan 186. müşteri olduğu belirlendi.

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