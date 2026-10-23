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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da PTT'den müşterisine 186. kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Adana'da PTT'den müşterisine 186. kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Adana'da PTT'den müşterisine 186. kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi.

        PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Hüseyin Bolat'ın, işlemler için sıra fişi alan 186. müşteri olduğu belirlendi.

        PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, Bolat'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.

        PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür eden Bolat, kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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