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        Adana'da öldürülen 22 yaşındaki Sevda'nın ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istiyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde, piknik yaptığı sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler'in ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Adana'da öldürülen 22 yaşındaki Sevda'nın ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istiyor

        Adana'nın Kozan ilçesinde, piknik yaptığı sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler'in ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istiyor.

        Dağılcak Mesire Alanı'nda 21 Ekim'de kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yaptığı sırada komşusu G.F. (42) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Sevda Dinler'in ailesi, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Baba Adem Dinler, gazetecilere, komşuları olan zanlının daha önce de kızını ve kendilerini rahatsız ettiğini öne sürdü.

        Zanlıyı uyarmalarına rağmen kendilerine rahatsızlık vermeye devam ettiğini iddia eden Dinler, kızının G.F. ile en ufak bir alakasının olmadığını ifade etti.

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        Dinler, kızının tek beklentisinin iyi bir şekilde hazırlandığı ve 4 Ekim'de girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumundan güzel bir puan almak olduğunu dile getirdi.

        G.F'nin, olay günü kızını takip ettiğini savunan Dinler, şöyle devam etti:

        "Benim çocuklarım perdeyi bile açmazdı. Camlara film çektirdim yine de açtırmadım. Çocuklarım sapıkla muhatap olmasın, 'Ders çalışın' derdim. Ben bunlar için çalıştım, gece gündüz demedim. Katilin ömür boyu yüzünü görmek istemiyorum. İçerden çıkmasın bana bu acıyı yaşattı, Allah kendisine de yaşatsın."

        Anne Medine Dinler de gözyaşları içinde kızının KPSS'ye girdiğini, memur olma hayali kurduğunu anlattı.

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        Saldırı sırasında ablasıyla piknik yapan Esra Dinler de kendilerini rahatsız eden G.F. hakkkında ablasının daha önce 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

        Ablasının, sosyal medyada sahte hesaplar açarak kendisini takip eden zanlıyı sürekli engellediğini anlatan Dinler, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi.

        Cinayetin tanıklarından genç kızın arkadaşı Nisa Yeliz Berber de zanlının olay yerine gelip elindeki tüfeği kendilerine doğrulttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Olay 15.00 civarında gerçekleşti. Biz o sırada müzik dinliyorduk. Geldiğini duymadık. Oraya geldiğinde 'Sevda Dinler öleceksin' diye bağırdı. Elinde tüfeği bize doğrultmuştu. Biz şok içinde ne olduğunu anlamadık. Kızlar 'yapma etme' demesine rağmen vurdu, canice katletti. Ölsün diye bir daha ateş etti."

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        Kozan ilçesi Dağılcak Mesire Alanı'nda 21 Ekim'de kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışken yakalanan G.F. tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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