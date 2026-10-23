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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Türk dünyasına bilim ve teknoloji çağrısı: "5 büyük devlet beraber çalışmalıyız" Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

        Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Türk dünyasına bilim ve teknoloji çağrısı: "5 büyük devlet beraber çalışmalıyız" Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

        Nobel ödüllü Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasının bilim ve teknolojide güçlenmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Türk kökenli 5 büyük devlet var. 5 büyük devlet beraber çalışmalıyız. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, bilimde, teknolojide, ekonomide kuvvetli olmak istiyorsak Türk dünyası olarak çalışmak lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Türk dünyasına bilim ve teknoloji çağrısı: "5 büyük devlet beraber çalışmalıyız" Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

        Nobel ödüllü Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasının bilim ve teknolojide güçlenmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Türk kökenli 5 büyük devlet var. 5 büyük devlet beraber çalışmalıyız. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, bilimde, teknolojide, ekonomide kuvvetli olmak istiyorsak Türk dünyası olarak çalışmak lazım" dedi.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 20262027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Yıl Açılış Töreni üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene, yüzlerce öğrenci ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra kent protokolü de katıldı. Törende Nobel ödüllü Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, açılış dersini verdi.

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        "5 büyük devlet beraber çalışmalıyız"

        Türk dünyası olarak Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ın birlikte çalışması gerektiğine değinen Sancar, "Beş göz olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya ülkeleri Anglosakson kökenli ülkeler. Bu 5 ülke, kendi istihbaratlarını NATO ile bile paylaşmadan kendi içlerinde paylaşıyorlar. Biz bundan bir ders almalıyız. Türk kökenli 5 büyük devlet var. Bunlardan ders alıp bu 5 büyük devlet beraber çalışmalıyız. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, bilimde, teknolojide, ekonomide kuvvetli olmak istiyorsak Türk dünyası olarak çalışmak lazım. Bu 5 Türk devleti eğer İngiliz dili konuşan 5 devlet gibi beraber çalışırlarsa onlar gibi başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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        "1015 yılda Türk dünyasından Nobel beklemiyorum"

        Çin'in son yıllardaki yükselişine ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki rekabetine de değinen Prof. Dr. Sancar, "Çin ve Türk dünyasının coğrafyası aşağı yukarı aynı. Çin, 1970'lerde bizden çok gerideydi. Türkiye, bilimde Çin'den ilerideydi ancak Çin o kadar güçlü bir hamle yaptı ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş durumda. Ben bilim alanında Nobel alan ilk Türk'tüm. Tu Youyou'da bilim alanında Nobel alan ilk Çinliydi. Ben kendime pay almak istemiyorum ancak gelecek 1015 yılda Çin'den 1015 Nobel bekliyorum. Türk dünyasından ise Nobel beklemiyorum. Bizler, onlar neyi doğru, neyi yanlış yapıyor ona dikkat etmeliyiz. Onlar batıdan ders aldılar, bizde onlardan ders almalıyız" diye konuştu.

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        70 yıldır arkeler üzerinde yüzlerce bilim insanının DNA onarımını çözmek için çalıştığını anlatan Prof. Dr. Aziz Sancar, geçtiğimiz ay kendisi ve ekibinin bunu başardığını anlatarak, şunları söyledi:

        "Dünyada varlıklar 3'e ayrılıyor. Bakteriler, ökaryotlar ve arkeler. Arkeleri çalışmak çok zor. Çok ekstrem şartlarda yaşıyorlar ya çok yüksek basınç ya da sülfür veya metal içerisinde yaşıyorlar. O nedenle bunların biyokimyası çözülemiyor. Biz, bakterilerde, insanlarda ve mayada DNA onarımını nasıl yapıldığını çözdük. 70 yıldır yüzlerce bilim insanı bu arkelerdeki DNA onarımı için çalışıyordu ve çözemediler. Geçen hafta biz çözdük. 1970'lerde bu konu üzerinde çalışmaya başladım, tekrar tekrar ter döktüm ama en sonunda 1 ay önce bunu çözdük. Geçen hafta makaleyi dünyanın belli başlı bir bilim dergisine gönderdik, yayınlanacak. Yayınlanmasa da olur, çözdük. Bilim insanı gerçekten bilime kendisini adamışsa bırakın bilim yapsın, mutlaka iyi bir şey çıkacaktır."

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        Adana Valisi Mustafa Yavuz ise üniversitelere güvendiğini anlatarak, "İstiyoruz ki başarılı ve ahlaklı bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Çünkü, bilgi erdemle birleşince insanlığa ışık tutup ona yol gösterir" dedi.

        "Milli Teknoloji hamlesi, önemli hedefler ortaya koymaktadır"

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de açılış dersinin Prof. Dr. Aziz Sancar ile gerçekleştirilmesinin öneminden bahsederek, "Üniversitemizdeki İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdik. Milli Teknoloji hamlesi ülkemiz adına önemli hedefler ortaya koymaktadır. Üniversitelerimizin de sorumluluğu büyüktür. Bizim görevimiz bu vizyonun ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aziz Sancar'a hediye taktim edildi.

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