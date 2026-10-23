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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Adana'da akademik yıl açılış törenine katıldı:

        Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Adana'da akademik yıl açılış törenine katıldı:

        Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türkiye ve Türk dünyası olarak eğer dünyayı yöneten ülkelerle yarışmak istiyorsak kendi kaynaklarımızı kendimiz işletmemiz, altyapımızı kendimiz kurmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Adana'da akademik yıl açılış törenine katıldı:

        Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türkiye ve Türk dünyası olarak eğer dünyayı yöneten ülkelerle yarışmak istiyorsak kendi kaynaklarımızı kendimiz işletmemiz, altyapımızı kendimiz kurmamız lazım." dedi.

        Sancar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde, Nobel ödülü aldıktan sonra çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Türk dünyasının ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı örnek alması gerektiğini ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

        "Bu 5 ülke, kendi istihbaratlarını NATO ile paylaşmadan kendi aralarında paylaşıyorlar. Bundan bir ders almalıyız. Türk kökenli en azından 5 büyük devlet var. Bu 5 büyük devlet beraber çalışmalıdır. Eğer dünyada söz sahibi, bilimde, teknolojide ve ekonomide kuvvetli olmak istiyorsak Türk dünyası olarak birlikte çalışmak lazım. Türkiye ve Türk dünyası olarak eğer dünyayı yöneten ülkelerle yarışmak istiyorsak kendi kaynaklarımızı kendimiz işletmemiz, altyapımızı kendimiz kurmamız lazım."

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        Sancar, arkelerde DNA onarım mekanizmasını çözdüklerini anlatarak, "Yüzlerce bilim insanı, 70 yıldır bu arke denilen yaratıklar üzerinde DNA onarımı konusunda çalışıyordu. Çözemediler, biz çözdük. 1970'lerde bu konu üzerinde çalışmaya başladım, tekrar tekrar kaybettik ama en sonunda bunu çözdük. Geçen hafta makaleyi dünyanın belli başlı bir bilim dergisine gönderdik, yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz da Aziz Sancar'ın gençlere ilham olduğunu belirtti.

        ATÜ'nün yüksek hedefleri olan bir üniversite olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu kampüsten yalnızca iyi mühendisler, başarılı bilim insanları değil, aynı zamanda ahlakıyla güven veren, vicdanıyla yol bulan, sorumluluk sahibi ve memleket sevdalısı gençler yetişsin istiyoruz." dedi.

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        AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek de Türkiye Yüzyılı'nın, araştıran, sorgulayan, üreten ve insanlığa değer katan gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversitelerinde ağırlamaktan büyük onur duydukları Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezine verildiğini açıkladı.

        Sancar'a günün anısına hediye takdim edilen törende, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Piyano Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülviyye Akbaş ile öğretim görevlileri Doruk Vijdan ve Mustafa Levent Taşkesen müzik dinletisi sundu.

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