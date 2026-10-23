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        Adana'da film gibi adam kaçırma olayı: Otomobilin bagajına zorla bindirdiler

        Adana'da bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Adana'da film gibi adam kaçırma olayı: Otomobilin bagajına zorla bindirdiler

        Adana’da bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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