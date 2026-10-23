Evinin terasında ölü bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.
Giriş: 23.10.2026 - 22:09 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.
Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. ikamet ettiği evin terasında asılı halde bulundu. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhsan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ