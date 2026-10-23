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        Evinin terasında ölü bulundu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Evinin terasında ölü bulundu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.

        Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. ikamet ettiği evin terasında asılı halde bulundu. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhsan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

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