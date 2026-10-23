Adana'da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: Babası, kardeşi ve kuzeni çıktı
Adana'da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı olayın detayları ortaya çıktı. Kaçırılan şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği; babası, kardeşi ve kuzeninin ise yolda karşılaştıkları şahsı zorla bagaja koyarak eve götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Adana’da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı olayın detayları ortaya çıktı. Kaçırılan şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği; babası, kardeşi ve kuzeninin ise yolda karşılaştıkları şahsı zorla bagaja koyarak eve götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bir grup şahsın bir adamı zorla otomobilin bagajına koyarak kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.
Borçları nedeniyle eve gitmek istememiş
Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.’nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.’nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.’yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.
Ailesinden şikayetçi olmadı
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.’nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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