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        Kozan'da 27 kadına 840 bin liralık makine desteği

        – Adana'nın Kozan ilçesinde kırsalda yaşayan 27 kadına toplam 840 bin lira değerinde hamur yoğurma ve çapa makinesi hibe edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Kozan'da 27 kadına 840 bin liralık makine desteği

        – Adana'nın Kozan ilçesinde kırsalda yaşayan 27 kadına toplam 840 bin lira değerinde hamur yoğurma ve çapa makinesi hibe edildi.

        Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi çerçevesinde kırsalda yaşayan kadınların iş yükünün azaltılması ve üretime katkılarının artırılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında Adana'nın Kozan ilçesindeki 13 köyden 27 kadına toplam 840 bin lira değerinde hamur yoğurma ve çapa makinesi Kozan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde kadınlara verildi.

        Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, kurumun 2026 yılı için 8 milyon 286 bin TL ödeneği bulunduğunu belirterek, bugüne kadar 8 köyde 6 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandığını kaydetti. Menziletoğlu, son dağıtımda Akdam'dan Zerdaliye'ye kadar 13 köyden 27 kadına toplam 840 bin TL değerinde çapa ve hamur yoğurma makinesi verildiğini belirtti.

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        "Bunu devam ettireceğiz"

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, orman köylülerinin ülkenin yeşillendirilmesindeki emeğine dikkat çekerek, "Bozkır olan topraklarımızı alın terimizle yeşil vatan yapan kahramanlarız. Hibeler ve krediler çok kıymetli. Devlet olarak en zor zamanlarımızda bile bunu devam ettireceğiz" dedi.

        "Her makine bir hanenin emeğini kolaylaştıracak"

        Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise desteğin yalnızca maddi değerle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Her bir makine bir hanenin emeğini kolaylaştıracak, üretimini artıracak ve aile bütçesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

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        Makinelerden teslim alan Velicanlı Mahallesi Muhtarı Hatice Akkaya da kırsalda yaşayan kadınların karşılaştığı zorluklara değinerek, "Bir kırsal köylü ve kadın olarak hamur yoğurmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu makineyi çok istiyordum, devletimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından çapa ve hamur yoğurma makineleri kadınlara tek tek teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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