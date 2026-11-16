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        Kuyumcuda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı, Heimlich manevrasıyla hayata döndü

        Adana'da kuyumcuda yemek yiyen bir kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kişiye, sesleri duyarak iş yerine giren çevre esnafı Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Kuyumcuda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçtı, Heimlich manevrasıyla hayata döndü

        Adana’da kuyumcuda yemek yiyen bir kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kişiye, sesleri duyarak iş yerine giren çevre esnafı Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

        Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuda yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken şahıs panik yaşarken, sesleri duyan çevre esnafından Murat Akbulut iş yerine girdi. Akbulut, nefes borusuna yemek kaçan kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale ile şahsın nefes alması sağlanırken, büyük bir tehlike atlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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