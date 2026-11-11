Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti. Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.