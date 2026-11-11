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        Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        ADANA'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Motosiklette 6'sı çocuk 9 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        ADANA'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

        Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti. Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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