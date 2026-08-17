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        Yargıtay, Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın cezasını onadı

        Adana'da eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Yargıtay, Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığın cezasını onadı

        Adana'da eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

        Merkez Çukurova ilçesinde 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldüren Cem Suna'ya, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 15 Ekim 2024'teki karar duruşmasında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Sanığın cezasını onayan dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

        Kararda, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ifade edilerek, "Aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, dosyada eksik incelemenin bulunmadığı, delillerin isabetli şekilde değerlendirildiği, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, mevcut delillerle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmasında isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır." değerlendirilmesi yapıldı.

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        Mahkemenin, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle sanığın cezasında "takdiri indirim" uygulamadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Sanık müdafisince öne sürülen temyiz sebepleri, yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak sanık müdafinin tahliye talebinin reddine karar verildi."

        Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldüren Cem Suna, tutuklu yargılandığı davada "nitelikli kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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