YEDAM desteğiyle 20 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı

YAKUP SAĞLAM - Adana'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan Ö.K, 20 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.



Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ö.K, arkadaşlarının da etkisiyle 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.



Bu süreçte evlenen ve 2 çocuğu dünyaya gelen Ö.K, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı.



Ö.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar vererek, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) bir süre tedavi gördü ancak kısa zaman sonra yeniden madde kullanmaya başladı.



Yaklaşık dört yıl önce tekrar AMATEM'e başvuran ve tedavi gören Ö.K, eşinin yönlendirmesiyle Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) de destek aldı.



Bu sayede madde bağımlılığından kurtulmayı başaran Ö.K, hayatında yeni bir sayfa açarak ailesiyle daha kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



- "Çevrende kimse kalmıyor"



Ö.K, AA muhabirine, hayatında birçok farklı madde kullandığını ve bu süreçte maddi ve manevi açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.



Çevresindeki insanların zamanla kendisinden uzaklaştığını anlatan Ö.K, şöyle konuştu:



"Uyuşturucu kullanırken ilk başlarda kalabalık oluyorsunuz, sonra teker teker insanlar ayrılıyor yanından. Çevrende kimse kalmıyor, sadece ailen kalıyor yanında. Onlar da belli bir zaman sonra bıkıyor. Arkadaşların ve dostların azalıyor. Çok kötü günler. Konuştuğunun, gezdiğinin, gökyüzünün mavi olduğunun farkına bile varmıyorsun."



Ö.K, evlilik sürecinde de uyuşturucu kullanmayı sürdürdüğünü dile getirdi.



Eşinin yönlendirmesiyle YEDAM ile tanıştığını belirten Ö.K, şöyle devam etti:



"Evden çıkıyordum, 3-4 gün gitmiyordum. Bir de bunları evliyken yapıyordum. Evlilik sürecimde 12 yıl kullandım. Eşim sağ olsun hep 'Bırakacaksın' diyordu, destek oluyordu. Eşimin desteği tamdı. Benim yanımdaydı. Buraya gelme sebebim eşim. O bana tavsiye etmişti. Hep kendime 'Ben bunu bırakamam' derdim. Hatta bağımlılar arasında 'Eroin bırakılmaz, ara verilir' denir ama ben YEDAM'la tanıştığımdan beri temizim. Aile ilişkilerim kötüydü, şimdi Allah'a çok şükür iyi."



- "Yeniden doğmuş gibiyim"



Ö.K, YEDAM sayesinde hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.



Zor günleri geride bıraktığını vurgulayan Ö.K, "Buraya ilk geldiğimde gri ve siyah bir adamdım, burada renklendim. Ailevi durumum düzeldi. Şimdi çocuklarımla, eşimle ve ailemle zaman geçirebiliyorum. Herkes mutlu ama en çok ben mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım. Yeniden doğmuş gibiyim." diye konuştu.



Ö.K, ailelerin bu süreçlerde çocuklarını dışlamadan destek arayışına devam etmeleri gerektiğini ifade etti.



- YEDAM'dan ücretsiz destek hizmeti



YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç da merkezde alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türlerine yönelik ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu belirtti.



Tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Kılınç, şunları kaydetti:



"Danışan, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Aynı bağımlılık türüne sahip olduğu kişilerle grup terapilerine katılım sağlayarak aynı zamanda bağımlılık sürecinde kaybettiği sosyal uyum ve becerilerini tekrar kazanmak amacıyla atölye ve yeni yaşam etkinliklerine de katılım sağlıyor."

